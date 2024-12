A Formello la mostra “mirabile natura”. Sabato 14 dicembre 2024 l’inaugurazione

Il Comune di Formello, Assessorato alla Cultura, ed il Centro per l’Incisione e la Grafica d’Arte del Comune di Formello, fondato e diretto da Vinicio Prizia, invitano ad un nuovo appuntamento all’interno della rassegna “Incisione e …”

L’inaugurazione della mostra “mirabile natura” si terrà sabato 14 dicembre 2024 alle ore 17.30 presso il Centro di Incisione e Grafica d’Arte di Formello (RM) sito in via Regina Elena n. 3. Espongono gli artisti: Alessandra Cerini, Laura Travanti, Alessia Severi. L’esposizione proseguirà fino al 21 dicembre 2024 – orario dalle 16.00 alle 18,30.

La mostra è a cura di Laura Babich Baccaglini e Vinicio Prizia. Presentazione Laura Babich Baccaglini

Ricordiamo che lo spirito che anima la rassegna dal titolo “Incisione e..” consiste nella presentazione di varie mostre a cadenza settimanale o quindicinale composte da tre o quattro artisti ogni volta.

L’esperienza vale come esplorazione di molti aspetti dell’arte e della grafica contemporanea, nazionale ed internazionale. Tale ciclo di mostre è partito dal novembre 2023 e terminerà nel novembre 2024.

Tutti questi eventi sono indirizzati ad una panoramica di artisti incisori di varie nazionalità che possono praticare anche altre modalità professionali ed artistiche, ad esempio pittura, scultura, architettura, proprio come grandi personaggi della storia dell’Arte.

Piranesi ad esempio era incisore ed architetto, Rembrandt, pittore e incisore, oppure lo stesso Picasso era artista dalle molteplici declinazioni espressive.

“Colui cui la natura svela il suo palese segreto

sente una irresistibile nostalgia per la sua più

degna interprete, l’Arte.”

Johann Wolfgang von Goethe

Non casualmente viene citato questo grande scrittore che ebbe interessi non casuali in campo scientifico naturalistico e filosofico, basti ricordare: La metamorfosi delle piante (1790); La Teoria dei colori (1810) e Sulla scienza in generale e in particolare sulla morfologia (1817-24).

La natura viene concepita come produttrice di forme sempre nuove e irripetibili. Altro fattore essenziale è l’incontro con la Critica del giudizio di I. Kant, di cui Goethe apprezzò la tendenza a studiare in modo omogeneo i prodotti dell’arte e della natura.

Ne derivò la convinzione che lo studio dei fenomeni della natura debba essere affidato all’intuizione, all’osservazione, piuttosto che costringerli entro rigidi schemi matematici o meccanicistici. Aggiungiamo qui un’altra sua osservazione –

Dalla natura, da qualunque parte la si contempli, scaturisce l’infinito.

Questa mostra si fregia del titolo “MIRABILE NATURA” e come si può non essere coinvolti dal messaggio di Laura Babich Baccaglini, che insieme a Vinicio Prizia ha curato questa splendida mostra.

Da sempre la natura dona all’essere umano l’opportunità di indagare attraverso lo stupore della sua manifestazione il principio di tutte le cose, i sensi sperimentano la bellezza dell’illimitato, la percezione degli archetipi: tutto è narrato; il ciclo della vita, l’equilibrio degli elementi.

Le tre artiste spaziano nell’infinito universo naturale cogliendo ciascuna attraverso la propria sensibilità e cifra stilistica un’emozione personale da condividere e donando allo spettatore una sensazione di risonanza con parti profonde di sé.

Il significato universale dell’arte. Nelle loro opere si muovono abilmente tra le diverse tecniche espressive, sperimentano con molteplicità d’uso di supporti e materiali diversi; varietà che l’artista osserva nella contemplazione stessa della natura ed esprime gratitudine attraverso l’espressione artistica.

Sostieni Abitarearoma è importante, clicca qui! ↙

è importante, clicca qui! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che provvederà alla rimozione.