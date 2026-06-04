A Fregene intitolazione del Largo a Eugenia Bruzzi Tantucci e Vittorio Tantucci

Il 5 giugno 2926, alle ore 10.30, a Fregene si terrà davanti all’Oasi WWF di Macchiagrande la cerimonia per ricordare due figure simbolo della scuola, della cultura e della tutela del territorio: Eugenia Bruzzi Tantucci e Vittorio Tantucci Fiumicino rende omaggio alla cultura e alla memoria di due figure che hanno lasciato un segno nel mondo dell’educazione, della letteratura e dell’impegno civile.

Ad essi sarà intitolato il Largo tra via della Veneziana e via Castellammare con una cerimonia, promossa con il patrocinio del Comune di Fiumicino insieme a EIP Italia ETS, alla quale prenderanno parte istituzioni, rappresentanti del mondo culturale e cittadini.

Eugenia Bruzzi Tantucci è stata scrittrice, docente, preside e traduttrice. Negli anni Ottanta si batté per salvare l’area di Macchiagrande dalla speculazione edilizia, contribuendo alla difesa di uno dei luoghi naturalistici più importanti del litorale romano. Partecipò inoltre nel 1975 alla fondazione del Ministero dei Beni Culturali, per il quale ideò la “Settimana dei Beni Culturali”.

Il professor Vittorio Tantucci, è stato uno dei più autorevoli latinisti italiani del Novecento.

Intere generazioni di studenti hanno studiato sui suoi testi, in particolare sulla celebre Sintassi latina, pubblicata per la prima volta nel 1944 e diventata negli anni un punto di riferimento per la formazione classica anche fuori dall’Italia. Vittorio Tantucci morì il 17 novembre 1962.

Tra i riconoscimenti ricevuti post mortem figurano la medaglia d’oro del Ministero della Pubblica Istruzione e quella conferita dalla Presidenza della Repubblica ai benemeriti della scuola, della cultura e dell’arte.

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