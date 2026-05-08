A giugno “La tempesta silenziosa”, il progetto ideato da Alessandro Baricco

È stato presentato oggi in Campidoglio, alla presenza del Sindaco Roberto Gualtieri, di Massimiliano Smeriglio, Assessore alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale e di Erica Battaglia, Presidente Commissione Cultura La Tempesta Silenziosa, il progetto di ampio respiro ideato dallo scrittore Alessandro Baricco.

Il 17 giugno Roma si lascia attraversare da La tempesta silenziosa, il format di lettura che, promosso e sostenuto da Roma Capitale – Assessorato alla Cultura e al Coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria, chiama a raccolta migliaia di persone per un’esperienza collettiva senza precedenti.

Un’iniziativa gratuita che la Capitale accoglie e, insieme, fa accadere: un gesto semplice e potente che unisce le persone per leggere lo stesso libro, nello stesso momento, nella corrente di un’unica musica.

È la celebrazione di una convinzione profonda: leggere è il gesto mite per eccellenza, un gesto gentile e pacifico.

Ma quando lo si esercita in comunità è possibile vivere e generare una tempesta d’intensità, silenziosa e quasi invisibile, dalla forza rara.

Una forza più che mai preziosa e necessaria oggi.

Il format prevede che i partecipanti si ritrovino in un unico spazio, l’eccezionalità dell’appuntamento nella Capitale risiede nel fatto che è coinvolta tutta la città, i suoi quartieri e i luoghi culturali.

L’Assessorato alla Cultura e Alessandro Baricco – in qualità di direttore artistico – condividono la visione di Roma come unico grande luogo, composto da innumerevoli altri, diffusi, tutti attraversati dalla medesima onda d’intensità.

L’evento si propagherà da sei location principali: lo Stadio Palatino, l’Ara Pacis, Villa Torlonia, il Mattatoio di Testaccio, il Teatro dell’Opera di Roma e piazza del Campidoglio (tutti con accesso gratuito previa prenotazione dal 3 giugno).

Oltre alle cittadine e ai cittadini, è benvenuta l’adesione di spazi come librerie, biblioteche, teatri, cinema, luoghi di aggregazione, associazioni: chiunque sarà parte integrante e vitale del progetto, potrà diventare una “piccola tempesta”, ospitando lettrici e lettori.

Attraverso il sito latempestasilenziosa.it , a partire dall’8 maggio, sarà possibile segnalare il proprio spazio e ricevere tutte le indicazioni per partecipare a questo viaggio collettivo.

Il libro scelto per la serata del 17 giugno è il romanzo Le notti bianche di Fëdor Dostoevskij distribuito ai partecipanti in tutti i presidi diffusi in ogni Municipio.

L’appuntamento è fissato al tramonto: alle ore 20.47, allo Stadio Palatino.

Sarà lo stesso Alessandro Baricco a dare il via alla serata leggendo le prime pagine del romanzo.

La scenofonia, che accompagnerà la lettura, sarà trasmessa live in tutte le altre location, per guidare la comunità di lettrici e lettori dentro l’esperienza stessa.

Dopo un’ora e mezza circa, Isabella Ragonese concluderà la lettura ma non la serata.

Ci sarà tempo per liberare tutta l’energia accumulata nel silenzio con un djset.

La tempesta silenziosa aprirà ufficialmente la stagione di eventi estivi dello Stadio Palatino che proseguirà con Letterature – Festival Internazionale di Roma.

L’iniziativa La tempesta silenziosa è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura e al coordinamento delle iniziative riconducibili alla Giornata della Memoria di Roma Capitale, con il coordinamento del Dipartimento Attività Culturali e il coordinamento organizzativo di Zètema Progetto Cultura, in collaborazione con il Parco Archeologico del Colosseo, l’Istituzione Biblioteche di Roma, la Fondazione Mattatoio, la Fondazione Teatro dell’Opera di Roma, la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, i Municipi.

Ulteriori informazioni alla pagina dedicata la Tempesta Silenziosa.

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