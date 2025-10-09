A Il Mondo dell’Arte “Poker d’assi su tela”e Omaggio a Elvino Echeoni e Gianni Testa 

Presso la Galleria Il Mondo dell’Arte, sabato 25 ottobre 2025 alle ore 17 in via dei Castani 193 a Centocelle si inaugurerà la collettiva “Poker d’assi su tela” con gli artisti Herbert D’Ambrosio, Tatiana Klimenko, Luigi Modesti, Anna Nowak.

La Galleria ospiterà anche un Omaggio ai Maestri Elvino Echeoni e Gianni Testa.

Il Finissage sarà domenica 2 Novembre 2025

Orari Galleria: 10 – 13 e 15,30 – 20 tutti i giorni, festivi compresi

ELVINO ECHEONI (Roma 12 Dicembre 1950 – Roma 22 Agosto 2024), Artista eclettico e personalità di spicco nel panorama internazionale. Pittore, scultore, pianista e compositore aveva fe- steggiato il 24 maggio dello scorso anno i 50 anni di vita de “Il Mondo dell’Arte”, polmone pulsante della cultura, con il suo amico storico e socio fedele, Remo Panacchia. Oltre alle maschere, alle composizioni floreali e alle figure femminili, l’im- portante produzione di Elvino Echeoni è stata caratte- rizzata da una serie di opere astratte ispirate ai “mo- menti musicali” e alla “realtà virtuale”, estremizzando la tridimensionalità delle figure geometriche.

GIANNI TESTA (Roma 23 Ottobre 1936 – Roma 11 Ottobre 2024) è conosciuto come “il pittore dei Cavalli” per i suoi celebri dipinti, universalmente apprezzati dalla critica, ma in modo particolare da due dei suoi più cari amici:Carlo Levi e Renato Guttuso. L’Artista vanta una carriera ampia e multiforme, oggi nitida e personalissima, in grado di esprimere una coerenza e una continuità di pensiero che fanno di lui un sensibile e appassionato testimone della nostra epoca. Ha avuto modo di sottolinearlo Claudio Strinati che lo ricorda anche quale straordinario cultore della “Divina Commedia” raffigurata in modo sublime su tela.

