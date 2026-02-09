A “Il museo del Louvre” di Roma ciclo di incontri dedicati a grandi figure della fotografia del Novecento

Con piacere segnaliamo questa iniziativa de “Il museo del Louvre” di Roma, in via della Reginella 8a, che presenta un ciclo di incontri dedicati a grandi figure della fotografia del Novecento, raccontate attraverso lo sguardo e la memoria di Giuseppe Casetti, testimone diretto di una delle stagioni culturali più intense del secondo novecento romano.

25 febbraio 2026 ore 17,30 Francesca Woodman

25 marzo 2026 Mario Dondero

29 aprile 2026 Paolo Di Paolo

27 maggio 2026 Giosetta Fioroni

Il primo incontro sarà dedicato alla fotografa americana Francesca Woodman (Denver, 1958 – New York, 1981) che a metà degli anni ’70 ebbe modo di farsi conoscere a Roma nella libreria Maldoror di Casetti.

