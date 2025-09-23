A Roma arriva la mostra LEGO® più grande d’Europa

Nel cuore del Centro Storico di Roma, a due passi da Piazza Venezia, apre al pubblico una nuovissima esposizione LEGO® che promette di stupire grandi e piccini.

Oltre 100 diorami, migliaia di modelli, 25 milioni di mattoncini e 1.500 m² di spazio espositivo: un universo intero costruito con creatività e precisione.

Roma in mattoncini

Tra le attrazioni principali, la sezione dedicata a Roma offre un viaggio tra le meraviglie storiche e religiose della città.

Si ammirano la Fontana di Trevi, il Circo Massimo, la spettacolare facciata di Piazza San Pietro durante l’Habemus Papam e persino una mappa in micro-scala dei monumenti più iconici.

A grandezza naturale, un legionario romano, un gladiatore, una statua ispirata alla Pietà di Michelangelo e Giovanni Paolo II accolgono i visitatori.

Architettura e meraviglie del mondo

L’esposizione dedica uno spazio ai simboli architettonici globali: dal Burj Khalifa alla CN Tower di Toronto, dalla Willis Tower al Big Ben e alla Cattedrale di Notre-Dame, con alcune strutture entrate nel Guinness dei Primati. Ogni modello è un’opera di precisione costruita con centinaia di migliaia di mattoncini.

Universo Star Wars™ e pop culture

I fan di Star Wars™ potranno ammirare il Millennium Falcon™ lungo oltre 6 metri, l’Imperial Shuttle™ e i droidi più celebri, tutti in scala 1:1. Non mancano figure iconiche del cinema e dei fumetti: Red Hulk™, Nazgul™, Il Pensatore, cavaliere medievale, Freddie Mercury, Elvis Presley, Harry Potter™, Hermione™, Ron™ e tantissimi altri.

Cartoni animati, videogames e dinosauri

Le famiglie potranno divertirsi con i personaggi dei cartoni animati, da Il Re Leone™ a I Flintstones™, SpongeBob™, Miraculous™, e riproduzioni dei mondi dei videogiochi come Fortnite™, Minecraft™, Super Mario Bros™. Non mancano spettacolari dinosauri, tra cui un Brachiosauro alto 4 metri.

Education e interattività

La mostra non è solo spettacolo: le aree educational permettono di seguire il ciclo vitale di farfalle e rane, conoscere le fonti di energia rinnovabile e approfondire invenzioni come la Missione Apollo 13. Attraverso pulsanti e interazioni, i visitatori possono dare vita ai modelli con luci, suoni e animazioni.

Fun Park e 3D Trick Gallery

Ampia area gioco per tutte le età, con mattoncini DUPLO® per i più piccoli. Inoltre, la 3D Trick Gallery, con sconti del 50%, offre fotografie in 3D spettacolari e scenari surreali, perfetti per conservare ricordi unici.

Dove trovarci: Via d’Aracoeli, 6, 00186 Roma, Centro Storico, accanto a Piazza Venezia.

Una mostra imperdibile per chi vuole vivere un’esperienza immersiva tra storia, cinema, videogames e tanta creatività: un vero e proprio mondo LEGO® da esplorare!

