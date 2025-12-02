Venerdì 11 dicembre, ore 18,00, nella Biblioteca Goffredo Mameli, in via del Pigneto 22, presentazione di “A Roma Pigneto Acqua Bullicante Villa Gordiani. Storie quotidiane del quartiere capitolino“, un libro di racconti ambientati nel territorio del V Municipio.

Le strade del Pigneto e le limitrofe zone dell’Acqua Bullicante e di Villa Gordiani sono stati e continuano ad essere i “fondali”, i “set”, di numerose pellicole del cinema italiano: da Roma città aperta di Roberto Rossellini (1945) fino a L’Albero, di Sara Petraglia (2024), passando per Accattone di Pier Paolo Pasolini (1961), Un borghese piccolo piccolo di Mario Monicelli (1977), Nestore, l’ultima corsa di Alberto Sordi (1994) e tantissimi altri.

Nei racconti di questa raccolta si respira quell’anima popolare così tanto amata dai maggiori registi italiani e ci si ritrova ad attraversare, insieme ai personaggi raccontati, le passioni, i sogni, le speranze, gli amori, ma anche le delusioni, le amarezze, le frustrazioni della gente comune. Un viaggio nel tempo e nello spazio di tre zone di un quartiere storico di Roma.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.