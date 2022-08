A Torvaianica danzano decine di delfini

“Dopo le uova depositate dalle tartarughe Caretta Caretta ad Ardea sulla costa laziale nella giornata di ieri sono stati avvistati a qualche centinaia di metri dalla costa al largo di Torvaianica un branco di decine di delfini”.

È quanto dichiara Piergiorgio Benvenuti, Presidente del Movimento Ecologia Ecoitalisolidale che insieme ad un gruppo di amici stava al largo della costa a bordo della tradizionale barcone turistico. Il gruppo di splendidi esemplari di delfini, compresi cuccioli, di sono cimentati in una danza fra le onde del mare.

“Ancora una volta – prosegue Benvenuti – vogliamo porre l’attenzione alle nostre campagne di comunicazione “Stop alla plastica” è l’impegno che deve essere di tutti affinché questi spettacoli straordinari possano continuare ad essere osservati.

I mari del mondo infatti sono invasi dalla plastica, è quanto si evince da uno studio coordinato dall’Università della Georgia che per la prima volta ha calcolato con precisione la quantità di plastica gettata nei mari. Ben il 5 per cento di quella prodotta nel mondo finisce ogni anno fra le onde. Complessivamente fra bottiglie, tappi, rivestimenti, imballaggi, stiamo parlando di 12,7 milioni di tonnellate che inquinano fortemente il mare. Il vero problema della plastica e’ il suo tempo di decomposizione, infatti per una bottiglia sono necessari circa 20 anni e circa un secolo per posate di plastica o accendini.

Inoltre da non sottovalutare che le microparticelle di plastica vengono ingerite dai pesci che le scambiano per plancton, il loro cibo, e che successivamente tale sostanze nocive vengono ingerite da noi mangiando il pesce, con evidente pericolo per la salute. Un fenomeno che accade periodicamente a seguito delle forti mareggiate, quando vengono sversati direttamente in mare o attraverso i fiumi ed i vari canali esistenti ogni tipologia di inquinanti, sugli 8000 chilometri di coste italiane.

la natura -ha concluso Benvenuti- ha fatto coinvolgere decine di persone ad osservare una danza di delfini a largo di Torvaianica che vogliano poter osservare anche in futuro”.