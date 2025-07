A Valle Muricana prende forma la prima scuola del quartiere: sopralluogo del Municipio XV al cantiere

Passi avanti concreti per la nuova scuola di via Monte Cremasco, a Valle Muricana, dove ieri si è tenuto un nuovo sopralluogo del presidente del Municipio XV Daniele Torquati, insieme alle assessore ai Lavori Pubblici e alla Scuola, Gina Chirizzi e Tatiana Marchisio. Con loro anche la ditta esecutrice e i tecnici del Municipio, per verificare l’avanzamento del cantiere che cambierà il volto del quartiere più giovane del territorio.

In questi giorni è entrata nel vivo una delle fasi più visibili e simboliche dell’opera: lo scarico e la posa dei pannelli in legno X-Lam, il sistema costruttivo scelto per garantire stabilità, sicurezza sismica e rapidità di realizzazione. Una tecnica innovativa, sempre più usata nelle costruzioni pubbliche, che punta su materiali sostenibili e alta efficienza.

Una scuola, due plessi, e un intero quartiere che cresce

Il progetto prevede la realizzazione di due plessi: un asilo nido e una scuola dell’infanzia, fondamentali per un quartiere che continua a crescere demograficamente e a chiedere spazi e servizi per le famiglie.

I lavori, partiti con la bonifica dell’area, sono proseguiti nei mesi scorsi con gli scavi, le perforazioni per le palificate e la predisposizione degli allacci elettrici. Ora il cantiere entra nella fase strutturale vera e propria.

Torquati: “Investimenti concreti per il futuro di Valle Muricana”

«Valle Muricana è uno dei quartieri più giovani di Roma – ha dichiarato il presidente Torquati –. Dopo anni di abbandono, oggi parliamo di fatti: la prima scuola, il Parco dei Buoni, il recupero della struttura di via Sulbiate diventata uno spazio polifunzionale. E con le nostre osservazioni accolte nel Piano di assetto del Parco di Veio, potremo accelerare la progettazione della strada di collegamento con la via Flaminia».

Un piano di sviluppo, quello del Municipio XV, che punta su scuole, verde pubblico, mobilità e servizi di prossimità.

