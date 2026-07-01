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A Valmontone (RM) l’ultima tappa della campagna itinerante contro l’abbandono

Il 4 e 5 luglio 2026 al Magicland il Pet Camper Tour, con Polizia, Carabinieri, Anas. Esperti, ospiti e giochi a prova di zampa

Redazione - 1 Luglio 2026

È tempo di vacanze e molti si preparano a partire con i propri animali. La sicurezza in viaggio e la tutela dei nostri amici a 4 zampe diventano una priorità. Cosa fare per non stressarli o proteggerli dai colpi di calore estivi?

Le risposte a questi e tanti altri quesiti arrivano durante l’ultima tappa del Pet Camper Tour, la campagna itinerante contro l’abbandono, per l’adozione responsabile e, appunto, la sicurezza stradale, che il 4 e 5 luglio 2026 trasformerà il Parco divertimenti MagicLand di Valmontone in un vero e proprio villaggio educativo e ludico, nel quale condividere esperienze per la chiusura della sesta edizione della manifestazione, che è partita da Assisi nell’anno di San Francesco.

Ideata dalla giornalista Federica Rinaudo e promossa dall’Associazione Pet Carpet, l’iniziativa vanta il patrocinio di Anas (Gruppo FS), Fnovi (Federazione Nazionale Ordine Veterinari Italiani), e la preziosa collaborazione di Polizia di Stato e Arma dei Carabinieri.

A catturare l’attenzione di grandi e piccini saranno alcuni ambasciatori green pronti a mostrare l’importanza dell’empatia e del rispetto per la natura: Ares, il cane della Polizia di Stato, testimonial della Questura di Roma e in pensione da un mese, che sarà presente insieme alla sua conduttrice, l’agente Claudia Zilio; Kira, il dolcissimo pastore tedesco dell’Associazione Animali in Famiglia, in prima linea per spiegare la corretta convivenza tra cani e umani, Carlotta la Paperotta, la celebre “influencer” piumata che ruberà i cuori di tutti i bambini, come ha rubato quello di Francesca Panci che le ha salvato la vita.

Non mancheranno i momenti di intrattenimento con i giochi del Pet Carpet, i gadget e gli snack offerti dai leader del settore pet e green, Pet Store Conad, Vitakraft, Verdemax, le incursioni teatrali di “Super Fra” (ispirato a San Francesco d’Assisi e interpretato dalla Compagnia della Farsa con Luca Pennacchioni e Claudia Spedaliere), il team di videomaker MM Digital Solution con Marco Marinaro, e gli educatori cinofili guidati da Fabrizio Innocenzi.

Sarà inoltre divulgata la nuova campagna estiva di Anas contro l’abbandono: “Non abbandonare una parte di te”.

Info utili: sabato 4 e domenica 5 Luglio 2026, Parco divertimenti MagicLand, Valmontone (RM) www.petcarpetfestival.it

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