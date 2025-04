“A vele spiegate” con il Circolo Velico di Policoro (MT) all’Unar

Nell’ambito dei Programmi Condivisi con le altre Associazioni afferenti all’UNAR, la presidente dell’Associazione Pugliese di Roma segnala un evento vede coinvolta l’Associazione dei Lucani a Roma, da sempre vicini oltre che per posizione geografica, anche per affinità culturale.

Il 14 aprile 2025 in Sala Italia presso l’Unar in via Ulisse Aldrovandi 16 alle ore 19, sarà possibile conoscere una realtà di eccellenza nel cuore della Magna Grecia, il Circolo Velico di Policoro (MT) che offre agli studenti di tutte le Scuole d’Italia la possibilità di vivere un’importante esperienza formativa e di socializzazione: una forma di turismo sostenibile e di valorizzazione di un’area di rilevante interesse scientifico, ecologico, paesaggistico e culturale.

Il Presidente del Circolo Sigismondo Mangialardi farà navigare i partecipanti attraverso i molteplici progetti, tutti ispirati all’idea dello sport come efficace strumento di cambiamento sociale, che consentono di apprendere ” Viaggiando”, al di fuori delle Aule Scolastiche, a diretto contatto con l’Ambiente, con la Natura, con i Luoghi dell’Arte e con i Siti Archeologici.

«Gli Amici Lucani e Pugliesi – dicono la Presidente dell’Associazione Pugliese di Roma Irene Venturo e la Presidente dell’Associazione dei Lucani a Roam Eleonora Locuratolo – saranno lieti di condividere con i partecipanti anche lo scambio degli Auguri in vista delle prossime Festività».

