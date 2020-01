A Villa De Santis, un omaggio al sommo poeta romeno Mihai Eminescu

Ieri, 15 gennaio 2020, in occasione dell’anniversario della nascita di Mihai Eminescu, poeta, filologo, scrittore, giornalista e politico rumeno, una serie di importanti eventi ne hanno celebrato la figura e l’opera.

Nel parco comunale di Villa De Santis, cuore del quartiere Casilino a Roma, in una delle sale della villa, l’Associazione culturale “Cenacolo di Roma” ha promosso una serata speciale dal titolo “La giornata nazionale della Cultura, un omaggio a Mihai Eminescu”.

Le melodie che hanno accompagnato le poesie recitate da molti presenti ne hanno intensificato e sottolineato il profondo significato senza mai sommergerlo con una eco impropria. Questo evento si è svolto in sintonia con le numerose iniziative di celebrazione dell’intera opera del poeta tardo-romantico da parte della comunità romena in Italia. La giornata è stata dedicata alla riflessione sulla cultura romena, una cultura che ci ispira intensamente e ricorda a tutti i romeni di ogni angolo del mondo le radici profonde della propria tradizione.

Il 15 gennaio per la comunità romena rappresenta un ritorno all’eterna fonte del desiderio e dell’inestimabile legame tra l’animo romeno e l’appartenenza culturale. Questa data costituisce inoltre un momento ideale per ricordare perché la cultura romena meriti grande considerazione ammirazione. I versi del celeberrimo poeta, che quest’anno compiono 170 anni, conservano intatta la forza espressiva e la profondità di pensiero e d’ispirazione che ne fanno uno dei momenti più alti della lirica romantica romena e non solo. Oltre il tradizionale reading d’omaggio, è stato instaurato anche un dialogo sul grande poeta e altre grande figure di intellettuali romeni e, ad interagire, sono stati vari membri dell’Associazione “ Cenacolo di Roma” e l’intera folta platea. . Durante tutta la serata infatti la performance ha coinvolto ed emozionato il pubblico che non ha fatto da semplice spettatore, ma trasportato dalla forza motrice che è l’amore della bellezza poetica, ne è stato l’attore principale.

Alina Monica Turlea