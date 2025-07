A24, Fratelli d’Italia contro Gualtieri: “Il Comune paghi il pedaggio”. Parte la raccolta firme a Roma est

Il pedaggio sull’A24 torna a infiammare la politica romana, ma stavolta con una mossa a sorpresa. Dopo anni di promesse da parte di tutte le forze politiche – nessuna esclusa – Fratelli d’Italia lancia una petizione per chiedere al sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, di farsi carico dei 17 milioni di euro all’anno generati dal casello urbano.

Una proposta che suona come una provocazione politica, considerato che il partito di Giorgia Meloni è attualmente al Governo nazionale, lo stesso che, per bocca del Ministero dei Trasporti, ha risposto di recente in Commissione alla Camera che l’abolizione del pedaggio “non è possibile”.

Intanto, per i residenti di Settecamini, Lunghezza, Case Rosse, Ponte di Nona e zone limitrofe, l’unica certezza è che ogni giorno pagano per andare a scuola o a lavoro, con una spesa che può superare i 500 euro l’anno a famiglia. Un “balzello” che, secondo FdI Roma, non può più gravare sulle periferie.

La petizione

La raccolta firme è partita dal VI municipio, territorio più colpito dal pagamento del pedaggio. “È inammissibile che a pagare siano sempre gli stessi cittadini delle periferie”, attacca Marco Perissa, deputato e presidente della federazione romana di Fratelli d’Italia. “Vogliamo che sia Gualtieri ad assumersi la responsabilità e a coprire i costi del pedaggio, trattandosi di un tratto autostradale che ricade interamente nel Comune di Roma”.

FdI ribalta così la questione, puntando il dito contro il Campidoglio: “Il Sindaco continua a inaugurare opere finanziate da Regione e Governo, ma sulle questioni concrete come questa latita, nonostante avesse promesso la soluzione ‘entro luglio 2021’ durante la campagna elettorale”.

La girandola delle promesse

La vicenda del pedaggio sull’A24 si trascina da anni, con promesse mai mantenute da ogni parte politica. I 5 Stelle ne fecero una battaglia durante il governo Conte. Il Pd – oggi all’opposizione – ha presentato interrogazioni e richieste di fondi nella legge di bilancio.

Giorgia Meloni e Matteo Salvini si espressero pubblicamente contro l’obolo, promettendone l’abolizione. Ma oggi, al Governo, la linea ufficiale è che non si può fare.

Nella risposta all’interrogazione del deputato dem Andrea Casu, il Governo ha spiegato che il tratto autostradale in questione produce 17 milioni di euro annui e che non esistono margini per l’esenzione.

Scontro politico in vista

L’iniziativa di Fratelli d’Italia sembra dunque una mossa per spostare il focus politico sul Campidoglio, pur non avendo risolto il problema a livello ministeriale.

E c’è chi legge l’operazione come una possibile premessa per una futura campagna elettorale, magari proprio in vista delle prossime comunali di Roma.

“È una battaglia di civiltà”, concludono da FdI, “che porteremo avanti insieme ai cittadini stanchi di un sindaco che pensa più a TikTok che ai problemi reali delle periferie”.

