Abbattimenti alberi in piazza della Libertà e via Lepanto

Sono stati programmati per la giornata di oggi, martedì 18 febbraio, gli interventi di abbattimento d’urgenza di 15 alberi a piazza della Libertà (2 ligustrum lucidum, 3 cercis siliquastrum, 8 gleditsia triacanthos, 1 phoenix canariensis, 1 pinus pinea) e 2 olmi in via Lepanto.

Le alberature oggetto dell’intervento, a seguito delle indagini fitostatiche effettuate, risultano appartenere alla classe D e quindi a rischio di cedimento.

Tutte le alberature abbattute verranno sostituite con piante della stessa specie prossimamente.

