Abusivismo commerciale: vasta operazione della Polizia Locale nel I Municipio

Proseguono senza sosta i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale contro il commercio abusivo.

Nella giornata di ieri, un’operazione mirata del I Gruppo Centro ha interessato diversi punti sensibili del Municipio I – dalla stazione Termini al cuore del Centro Storico – portando al sequestro di oltre 10mila articoli venduti illegalmente e a sanzioni per circa 15mila euro.

Le pattuglie hanno setacciato anche il mercato di Campo de’ Fiori, dove un giovane di 21 anni, di nazionalità straniera, è stato sorpreso a gestire un banco di bigiotteria senza alcuna autorizzazione: oltre 3mila pezzi tra collane, bracciali, foulard e accessori sono finiti sotto sequestro.

Attività a tappeto anche nei pressi della stazione Termini, epicentro del commercio irregolare: qui gli agenti hanno fermato diversi venditori abusivi, trovando e sequestrando più di 4mila capi d’abbigliamento – tra jeans, camicie, magliette e biancheria – messi in vendita senza licenze.

A piazzale Ostiense, infine, i caschi bianchi hanno intercettato un uomo che vendeva frutta direttamente dal suo furgone, con tanto di cartelli dei prezzi.

Anche in questo caso è scattata la sanzione e la merce, essendo deperibile, è stata sequestrata e destinata in beneficenza.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.