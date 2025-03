Accensione Straordinaria del Faro del Gianicolo

Lunedì 24 marzo, alle 18:45, è in programma l’accensione straordinaria del Faro degli Italiani d’Argentina presso la passeggiata del Gianicolo.

L’evento celebra la Giornata della Memoria dei Desaparecidos/as (Memoria, Verità e Giustizia) della dittatura militare Argentina, che causò 30.000 vittime tra il 1976 e il 1983.

Quest’anno la cerimonia sarà dedicata ai Desaparecidos della società calcistica argentina Boca Juniors, a 24 cittadini Francesi, a 7 statunitensi, a 39 Boliviani, alle suore francesi Leonide Duquet e Alice Domon, Azucena Villaflor (fondatrici delle Madri di Plaza de Mayo), alla giornalista newyorkese Toni Agatina Motta (corrispondente a Roma di ” International Daily News ” e ultima desaparecida dal regime a Buenos Aires), a Dagmar Hagelin, cittadina svedese, alle italiane Maria Rosaria Grillo nata a Napoli e militante della Gioventù Guevarista e Silvia Susana Roncoroni, sequestrata con la sua figlia Sonia di 2 anni.

La LOCANDINA con i dettagli dell’iniziativa.

