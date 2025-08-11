Accoltella la titolare di un pub e fugge: arrestato 65enne dopo un incidente stradale

Una serata da incubo a Gallicano nel Lazio. Domenica 10 agosto, in un pub del centro storico di via Roma, un 65enne del posto – secondo i carabinieri in evidente stato di alterazione dovuta all’alcol – è stato invitato a lasciare il locale. Quello che doveva essere un semplice allontanamento si è tramutato in un gesto di violenza estrema: l’uomo ha estratto un coltello e ha colpito al petto la titolare, una donna di 51 anni. Nel tentativo di difenderla, anche un cliente è rimasto ferito alla mano, riportando una prognosi di 15 giorni.

La vittima, trasportata in codice rosso al Policlinico di Tor Vergata, non sarebbe in pericolo di vita. L’arma è stata sequestrata.

Dopo l’aggressione, il 65enne è fuggito a bordo di un’auto. La corsa però si è interrotta poco dopo, su via Prenestina Antica, dove ha perso il controllo del mezzo finendo fuori strada. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto.

I carabinieri della compagnia di Palestrina lo hanno raggiunto e arrestato con l’accusa di tentato omicidio, trasferendolo poi nel carcere di Rebibbia.

