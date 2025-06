Accoltella un uomo e lo insegue sulla Tiburtina: terrore tra auto e passanti

Nel tardo pomeriggio di martedì 24 giugno, via Tiburtina si è trasformata per qualche minuto in un teatro di violenza e sgomento.

Tra Portonaccio e Casal Bertone, in un orario in cui la strada è solitamente affollata di auto e pedoni, decine di persone hanno assistito a una scena surreale: un uomo in fuga, completamente insanguinato, inseguito con furia da un altro che urlava e gesticolava in modo minaccioso.

Erano da poco passate le 19:30 quando una pattuglia del commissariato San Lorenzo, in transito per un normale servizio di controllo, è stata fermata da alcuni passanti in evidente stato di agitazione. “C’è un uomo ferito, corre via inseguito da un altro!” hanno gridato, indicando il caos che si stava consumando sotto gli occhi increduli di automobilisti e residenti.

Gli agenti sono riusciti a raggiungere i due all’altezza di via Vincenzo Morello, proprio mentre l’aggressore si stava avvicinando pericolosamente alla sua vittima, con fare aggressivo e lo sguardo pieno di rabbia. La vittima, un cittadino romeno, era in condizioni critiche: un colpo alla testa dietro l’orecchio, quattro fendenti alla schiena, il volto stravolto dal dolore e dalla paura. “È stato lui”, ha detto, indicando il suo inseguitore, un cittadino somalo, “mi ha accoltellato”.

L’aggressore, in stato di forte agitazione, ha raccontato alla polizia di essere stato derubato nei giorni precedenti proprio da quell’uomo e di aver agito per vendetta. Le forze dell’ordine hanno tentato di calmarlo, ma l’uomo ha reagito con violenza anche contro di loro. È stato necessario l’uso dello spray al peperoncino per bloccarlo in sicurezza.

Il cittadino romeno è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso al Policlinico Umberto I. Il suo aggressore è stato portato al commissariato Sant’Ippolito, dove è stato denunciato per lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.