Accoltellato davanti alla metro: 19enne ferito al petto da una gang di latinos

Una passeggiata con la fidanzata, lungo via Tuscolana, in un quartiere dove le serrande si abbassano presto ma il via vai continua fino a tardi. E invece, all’improvviso, il buio della notte, tra il 31 maggio e il 1° giugno, si è tinto di rosso: un ragazzo romano di 19 anni è stato accoltellato al petto davanti alla fermata metro A di Lucio Sestio.

Un’aggressione rapida, feroce, senza alcun preavviso. Il giovane era in compagnia della fidanzata quando si è trovato faccia a faccia con un gruppo di ragazzi, latinos secondo i primi accertamenti, probabilmente di origine peruviana. Li avevano già notati in zona, raccontano: sguardi sfuggenti, movimenti rapidi. Forse un commento, forse uno sguardo di troppo, o forse solo il pretesto cercato da giorni.

Sta di fatto che, poco dopo la mezzanotte, è bastato un attimo. Una lama ha squarciato la notte e il petto del 19enne, che si è accasciato a terra mentre il gruppo si dileguava a piedi tra le vie laterali. A soccorrerlo per prima è stata proprio la fidanzata, sotto shock ma lucida abbastanza da chiamare subito i soccorsi. I sanitari del 118 sono arrivati in pochi minuti e hanno trasportato il ragazzo in codice rosso all’ospedale Vannini.

Fortunatamente, nonostante la gravità del colpo, il giovane non sarebbe in pericolo di vita. Resta però il terrore di una violenza improvvisa e gratuita, consumata in uno dei punti più trafficati della città, a pochi passi da una delle arterie principali del quartiere.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della squadra mobile, che hanno raccolto le prime testimonianze e acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. I sospetti si concentrano su un gruppo che da qualche tempo gravita nell’area della Tuscolana, già segnalato in passato per episodi di minacce e violenze.

