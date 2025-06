Achille Lauro al Circo Massimo, ecco come cambia la viabilità

Dopo il successo della prima data romana, Achille Lauro torna martedì 1° luglio sul palco al Circo Massimo.

Il concerto inizia alle 21 e sono annunciate diecimila persone.

Come di consueto, cambia la viabilità della zona e sono previste deviazioni per il trasporto pubblico locale.

Sono disposti divieti di sosta ad ampio raggio nell’area.

Le prime chiusure partono su via dei Cerchi, già dalle 22 di lunedì. Dalle 16 di martedì le chiusure si estendono in via del Circo Massimo, via dell’Ara Massima di Ercole e via della Greca.

Prevista una deviazione per i bus dei collegamenti 51, 81, 85, 87, 118, 160, 628, 715, nMC e C3.

L’area del Circo Massimo è servita anche dalla metro B (fermata Circo Massimo). Sulla linea C, per i lavori di prolungamento del tracciato, dalle 21 bus al posto dei treni.

Tutte le informazioni sulla viabilità sono sempre disponibili sul sito di Roma Servizi per la Mobilità .

