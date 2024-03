Acilia, armati di pistola e coltello rapinano supermercato: una volta rubato l’incasso, i due si sono dati alla fuga

Momenti di terrore, nella giornata di ieri Giovedì 28 Marzo 2024, in un supermercato in zona Acilia, a Roma. Poco dopo le ore 19, due uomini sono entrati nell’esercizio commerciale di via di Macchia Saponara armati di pistola e coltello e hanno rubato l’incasso di 300 euro, per darsi alla fuga.

Sul posto, a seguito di segnalazione al 112, sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato. Dalle prime ricostruzioni è emerso che uno dei due uomini è rimasto all’ingresso del supermercato e ha alzato la maglietta per mostrare la pistola, mentre il secondo, armato di coltello, è entrato e si è fatto consegnare i soldi.

Una volta rubato l’incasso, i due si sono dati alla fuga. Non ci sono stati feriti. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia scientifica per i rilievi. Sulla vicenda indagano gli agenti del commissariato Roma Lido.

