Acilia, boato e fiamme dal contatore del gas: trenta famiglie evacuate

Attimi di panico ad Acilia nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 dicembre, quando un boato improvviso ha squarciato la quiete del quartiere.

Un contatore del gas è esploso in una palazzina di proprietà comunale in via Gerolamo Masini, dando vita a una fiammata minacciosa che ha messo in pericolo decine di famiglie.

Erano quasi le 17 quando, mentre una donna apriva l’acqua calda nel suo appartamento, il contatore esterno del gas è esploso con un rumore assordante, paragonabile a quello di un ordigno. Poco distante, su via Domenico Morelli, transitava una pattuglia del Decimo Distretto Lido 2 della Polizia di Stato.

Gli agenti, allertati dal boato, si sono subito diretti verso la palazzina e si sono trovati davanti a una scena drammatica: fiamme che uscivano dai condotti del gas e residenti spaventati che correvano in strada.

Con prontezza e determinazione, i poliziotti hanno coordinato l’evacuazione: trenta famiglie sono state portate in salvo, mentre due anziani con disabilità sono stati aiutati personalmente a lasciare l’edificio. La situazione è stata resa ancora più critica dal forte odore di gas e dalle alte fiamme che rendevano pericoloso avvicinarsi.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per domare le fiamme, e gli operai di Italgas, che hanno verificato l’impianto e sigillato il contatore.

Dopo circa tre ore di intervento, l’emergenza è stata superata e le famiglie hanno potuto fare ritorno nelle proprie abitazioni, scampando a quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

