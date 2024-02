Acilia: Fermato per un controllo in auto, nasconde 21 involucri di cocaina

I Carabinieri della Compagnia di Roma-Ostia hanno arrestato un 23enne italiano, gravemente indiziato del reato detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, lo scorso pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Roma Acilia, impegnati in un quotidiano servizio di controllo del territorio, hanno fermato in strada un giovane dall’atteggiamento sospetto.

Nel corso dell’identificazione è stato trovato in possesso, senza un giustificato motivo di banconote di piccolo taglio per circa 380 euro e i militari hanno deciso di approfondire, estendendo il controllo alla vettura e rinvenendo, occultate all’interno di un vano appositamente creato su una portiera, sotto la pulsantiera per comandare gli alzacristalli elettrici, 21 piccoli involucri in cellophane contenenti cocaina, già pronti per essere ceduti.

I successivi esami di laboratorio hanno stabilito che dalla sostanza rinvenuta si potevano ricavare ben 39 dosi. Al termine degli accertamenti di rito il giovane, con precedenti penali, è stato quindi arrestato. Al termine dell’udienza, presso le aule di piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato l’arresto.

