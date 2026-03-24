Acilia, il capolinea della sicurezza: riapre lo snodo dei bus dopo il restyling

Dopo mesi di attesa e rallentamenti amministrativi, si riaccendono i motori davanti alla stazione della Metromare: il nuovo capolinea degli autobus è realtà.

Un’infrastruttura completamente rinnovata che restituisce funzionalità e sicurezza alle linee 04B, 012, 063 e 017, ora finalmente dotate di uno spazio moderno e organizzato.

Al taglio del nastro, il presidente del Municipio X Mario Falconi insieme ai rappresentanti capitolini della mobilità.

Non si tratta di un semplice intervento di restyling, ma di una vera operazione di riqualificazione urbana pensata per mettere ordine e proteggere.

Il progetto, atteso da anni, ha ridisegnato l’intera area con un’attenzione particolare alla sicurezza: nuovi semafori e barriere pedonali lungo via Ostiense e via dei Romagnoli per fermare gli attraversamenti pericolosi, spesso causa di incidenti.

Un occhio di riguardo è stato rivolto anche all’accessibilità. Il capolinea è ora dotato di percorsi tattili dedicati alle persone ipovedenti, segnando un passo avanti concreto verso un trasporto pubblico più inclusivo.

Sul fronte della viabilità, la riorganizzazione degli stalli per gli autobus consente manovre più semplici e sicure, riducendo criticità operative e rischi per autisti e passeggeri.

La riapertura rappresenta molto più di un miglioramento logistico: è una boccata d’ossigeno per tutto l’entroterra del Municipio X.

Quartieri come Dragona, Dragoncello, Bagnoletto e Centro Giano tornano ad avere un nodo di scambio efficiente, fondamentale per il collegamento con la linea Metromare e, di conseguenza, con il resto della città.

Alle spalle, restano mesi complicati, segnati da proteste e malumori dei residenti esasperati dai ritardi burocratici.

Oggi però il clima è cambiato: l’opera viene consegnata al territorio come un presidio strategico per la mobilità locale, destinato a incidere concretamente sulla qualità della vita quotidiana.

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