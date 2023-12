Acilia, incendio in una palazzina paura tra i residenti

Odore penetrante e tanta paura tra i residenti della zona di San Gregorio ad Acilia nella mattinata di oggi (martedì 5 dicembre), per un incendio che si è sviluppato all’interno di una palazzina in via Marocchetti.

Sul posto diverse squadre dei Vigili del fuoco con tre autocarri con carro scala e autorespiratori, Polizia di Stato, Polizia locale del X gruppo Mare e due ambulanze del 118.

Secondo le prime informazioni a provocare l’incendio potrebbe essere stato un fulmine che ha colpito l’appartamento di un ragazzo.

Il giovane avrebbe fatto in tempo a uscire di casa.

I soccorritori hanno dovuto avvisare un uomo residente nello stabile e che non si era reso conto dell’accaduto.

Tutte le abitazioni del palazzo sono state, al momento, dichiarate inagibili.