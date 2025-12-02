Acilia: neonato muore dopo il parto in casa, inutili i soccorsi

San Giorgio di Acilia è sotto shock dopo la tragedia che si è consumata lunedì 1° dicembre intorno a mezzogiorno. Una giovane donna di nazionalità peruviana, che avrebbe dovuto partorire tra una settimana, è stata colta improvvisamente dalle doglie nel suo appartamento in via Ludovico Brea.

Secondo le prime ricostruzioni, il parto si è svolto senza assistenza medica. Il neonato, nato in posizione podalica, è venuto alla luce in arresto cardiaco.

L’allarme è scattato intorno alle 13:00 e sul posto sono immediatamente intervenuti 118, automedica e l’elisoccorso Pegaso.

I soccorritori hanno trovato la situazione già gravemente compromessa e, nonostante il trasferimento urgente all’ospedale Grassi di Ostia, le manovre di rianimazione non hanno potuto salvare il neonato.

La mamma, sotto shock, è stata assistita dal personale medico e, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita.

La salma del piccolo è stata traslata al Policlinico Tor Vergata per gli accertamenti del caso, mentre i carabinieri della stazione di Acilia hanno avviato le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto e capire se ci siano state responsabilità nella gestione del parto.

