Acilia, serata di violenza nei minimarket: due arresti in mezz’ora

Una serata di violenza ravvicinata ha scosso il quadrante sud della Capitale. Nel giro di appena mezz’ora, due minimarket gestiti da cittadini del Bangladesh sono stati presi di mira da aggressori diversi, entrambi intenzionati a impossessarsi di alcolici senza pagare e pronti a passare alle mani davanti al rifiuto dei commercianti.

Il primo episodio si è verificato intorno alle 20.30 in largo Girolamo da Montesarchio. Un 29enne di origine marocchina, visibilmente ubriaco, è entrato in un negozio di alimentari pretendendo di portare via delle bottiglie senza pagarle.

Al “no” del titolare, un 43enne, la situazione è degenerata: l’uomo ha aggredito i dipendenti utilizzando una bottiglia di vetro come arma e ha mandato in frantumi la vetrina del locale, seminando il panico.

I Carabinieri della Stazione di Roma Acilia sono intervenuti in pochi minuti, rintracciando e arrestando l’aggressore poco distante con l’accusa di rapina aggravata.

Neanche il tempo di calmare gli animi che, circa trenta minuti dopo, un secondo episodio analogo si è consumato in via di Acilia.

Qui un 21enne, anch’egli di origine marocchina e sotto l’effetto dell’alcol, ha tentato di costringere il titolare di un altro minimarket, 42 anni, ad aprire l’esercizio – probabilmente già in fase di chiusura – per consegnargli delle bevande alcoliche.

Di fronte al rifiuto, il giovane ha colpito il commerciante con diversi pugni. L’allarme al 112 ha permesso ai Carabinieri della Stazione di Casal Palocco di intervenire rapidamente e bloccare l’aggressore in flagranza: per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentata estorsione.

