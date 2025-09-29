Acilia: sorpresi mentre rovistavano nelle auto, arrestati due giovani

Nella notte, intorno all’1:30, il silenzio di via Ippolito Desideri ad Acilia è stato interrotto dalle urla e dallo stridio dei vetri infranti.

Diversi residenti, insospettiti dai movimenti sospetti, hanno chiamato il 112 per segnalare due persone che stavano danneggiando le auto parcheggiate per rovistarle all’interno.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Stazione di Roma Casal Palocco. I militari hanno sorpreso due giovani: un 26enne romano e un 21enne romeno, intenti a rompere i vetri di una vettura.

Dai controlli è emerso che i danni non si limitavano a un solo veicolo: in totale, ben quattro auto erano state violate e rovistate.

Inoltre, i Carabinieri hanno trovato addosso ai due numerosi strumenti da scasso, confermando l’intento criminale dei ragazzi.

Entrambi sono stati arrestati con le accuse di tentato furto aggravato e danneggiamento, ponendo fine a quella che poteva diventare una lunga notte di furti per gli abitanti della zona.

