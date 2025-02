Acilia Sud – Dragona: la nuova stazione della Metromare pronta per l’estate 2025

Dopo anni di rinvii e promesse mancate, la stazione Acilia Sud – Dragona della Metromare si prepara finalmente ad aprire. L’inaugurazione è prevista tra la fine della primavera e l’inizio dell’estate 2025, in attesa dell’ultimo via libera da Ansfisa, l’agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria.

Il 14 febbraio, l’assessore regionale ai Trasporti Fabrizio Ghera, insieme a esponenti di Astral, Cotral, Roma Capitale e del Municipio X, ha effettuato un sopralluogo per verificare lo stato dei lavori. Secondo Astral, si stanno completando le ultime rifiniture e il processo autorizzativo.

“Dopo anni di attese, siamo vicini a un traguardo storico per i cittadini del litorale”, ha dichiarato Giovanni Zannola, presidente della commissione Mobilità di Roma. Anche l’assessore Ghera ha ribadito l’impegno per modernizzare la Roma-Lido e migliorare la mobilità locale.

L’opera, attesa inizialmente per il 2018, ha subito ritardi e stop prolungati, con la ripresa dei lavori solo nel 2024. Ora, però, la fermata è pronta a diventare realtà.

