Acilia Sud–Dragona, scontro sul verde: mozione M5S contro l’abbattimento di 100 alberi per il nuovo parcheggio
Il testo sarà discusso nel prossimo Consiglio municipale, in programma giovedì 28 agosto
Un parcheggio di scambio per la nuova stazione ferroviaria di Acilia Sud–Dragona che rischia di cancellare un piccolo polmone verde.
È questa la preoccupazione sollevata dai consiglieri del Movimento 5 Stelle del Municipio X, Alessandro Ieva, Giuliana Di Pillo e Silvia Paoletti, che hanno presentato una proposta di mozione per opporsi all’abbattimento di circa 100 alberi nell’area compresa tra via Bepi Romagnoni e via Lilloni.
La nuova stazione, inaugurata di recente, rappresenta un’infrastruttura strategica per la mobilità del quadrante.
Ma il prezzo da pagare, secondo i pentastellati, sarebbe troppo alto: “Il progetto del parcheggio, così come ipotizzato – spiegano – rischia di cancellare alberature adulte che garantiscono benefici ambientali e climatici insostituibili”.
Una posizione che trova eco anche tra comitati di quartiere, cittadini e associazioni ambientaliste, già mobilitati con iniziative pubbliche per chiedere modifiche al piano.
La mozione sarà discussa nel prossimo Consiglio municipale, in programma giovedì 28 agosto, e chiede alla Giunta di esprimere “una posizione chiara e netta contro qualsiasi progetto che preveda l’abbattimento indiscriminato degli alberi”.
La richiesta ai vertici di Roma Capitale e agli uffici competenti è di rivedere il piano, trovando soluzioni alternative che permettano di salvaguardare il patrimonio arboreo.
Non solo. I consiglieri chiedono anche trasparenza e partecipazione: “Serve un percorso di confronto pubblico con cittadini, comitati e associazioni, per garantire che le scelte urbanistiche e infrastrutturali non vengano calate dall’alto”.
Sul tavolo anche il rispetto delle compensazioni ambientali previste dalla normativa: nuove piantumazioni, espianto e trapianto dove possibile, e soprattutto un’opera che sia realizzata “nel rispetto dei principi di sostenibilità, giustizia ambientale e tutela della salute dei cittadini”.
La conclusione è netta: “Il verde urbano è un bene comune che appartiene a tutti e non può essere sacrificato senza una visione di lungo periodo. La salvaguardia degli alberi esistenti è per noi una priorità non negoziabile”.
La partita, ora, si gioca in Aula municipale. Con un nodo cruciale: vale più un parcheggio o 100 alberi che garantiscono aria pulita e ombra in un quartiere già segnato dal cemento?
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.