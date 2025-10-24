Acilia Sud, nuovi parcheggi sostenibili: al via il progetto da 4,3 milioni di euro

Si è svolto oggi presso la Sala Italo Leone un incontro decisivo tra l’Assessora ai Lavori Pubblici Ornella Segnalini, il Dipartimento Infrastrutture e Mobilità di Roma Capitale, il Municipio X, Atac e i rappresentanti dei comitati cittadini ‘Fare Verde’, ‘Pendolari Roma Ostia’, ‘Quartiere Acilia Sud 2000’ e ‘WWF Litorale Laziale’.

Al centro del confronto, il progetto dei nuovi parcheggi di scambio della stazione Acilia Sud–Dragona, lungo via Bepi Romagnoni.

L’incontro ha permesso di discutere proposte concrete per incrementare gli spazi di sosta, valutando aree aggiuntive da destinare a parcheggio rispetto al progetto iniziale.

“Il confronto con i comitati è sempre positivo – ha sottolineato l’Assessora Segnalini –. Il nuovo parcheggio rappresenta un tassello importante per l’intermodalità e per la creazione di spazi pubblici più sostenibili, con verde tutelato e accesso alla stazione più accogliente e funzionale per cittadini di Acilia e Dragona.”

Dello stesso avviso il Presidente del Municipio X, Mario Falconi: “Dialogo e collaborazione tra amministrazione, comitati e residenti sono la base per costruire interventi condivisi e utili alla comunità. Solo ascoltando il territorio possiamo migliorare la qualità della vita, potenziare la mobilità e valorizzare il patrimonio ambientale e urbano.”

Il progetto, inserito tra le opere giubilari e finanziato con 4,3 milioni di euro, prevede la costruzione di due aree di sosta (P1 e P2) e una zona verde attrezzata per favorire l’interscambio tra auto, biciclette, autobus e la linea Metromare.

La configurazione finale porterà 218 posti auto e 61 stalli per cicli e motocicli, aumentando complessivamente la sosta con 208 nuovi stalli rispetto ai 70 attuali.

Non solo parcheggi: il progetto punta anche a migliorare l’ambiente urbano con la creazione di un bosco urbano di 150 nuovi alberi e un’area verde alberata in prossimità della stazione, per ridurre l’effetto “isola di calore” e aumentare il comfort per cittadini e viaggiatori.

Complessivamente, tra alberi esistenti, reimpianti e nuove piantumazioni, saranno 354 alberi, tra cui ciliegi, mandorli, jacarande, roveri e pini d’Aleppo provenienti da vivai di primaria importanza nazionale.

Le migliorie tecniche introdotte includono pavimentazioni permeabili, sistemi di raccolta e riuso dell’acqua, fontanelle e cisterna per irrigazione, oltre alla manutenzione e sostituzione delle alberature in caso di mancato attecchimento.

Un progetto pensato quindi non solo per il traffico e la mobilità, ma anche per la qualità della vita e il verde urbano di Acilia e Dragona.

