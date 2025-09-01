Acilia: ubriaco al volante tampona auto in sosta e abbatte recinzione

Era da poco passata la mezzanotte del 28 agosto quando la quiete di via Vittorio Ricci, ad Acilia, è stata rotta da un forte boato: un’Alfa Romeo aveva urtato una fila di auto in sosta per poi terminare la corsa contro una recinzione metallica, abbattendola.

All’arrivo degli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, X Gruppo Mare, la scena è apparsa quasi surreale. Accanto al veicolo incidentato, un uomo giaceva a terra, addormentato. Si trattava del conducente, un cittadino albanese di 45 anni, in evidente stato di ubriachezza.

Alla vista degli agenti, l’uomo ha tentato una fuga maldestra, subito bloccata. Ha poi rifiutato il trasporto in ospedale ed è stato accompagnato negli uffici per gli accertamenti di rito.

Da lì sono emersi dettagli che hanno aggravato ulteriormente la sua posizione: numerosi precedenti penali, assenza di permesso di soggiorno e soprattutto un ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso nel 2021, mai rispettato.

Il 45enne è stato quindi arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

