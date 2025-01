Acque agitate nel PD del III Municipio

Ennesimo scossone nel Partito Democratico del III Municipio, ennesima frizione che, partendo da una singola vicenda, contribuisce ad allargare le divisioni interne nel governo del territorio.

A scatenare – anzi, a proseguire – le tensioni è stavolta l’iter di approvazione di una proposta per la realizzazione di due parcheggi vicino il parco Sannazzaro, arrivata in aula senza un confronto con consiglieri e cittadinanza, come lamentato da una parte dei consiglieri del PD.

Un gruppo di consiglieri, di ala “manciniana”, il cui dissenso nei confronti del Presidente Marchionne parte da lontano, ossia fin dall’attribuzione delle deleghe, momento in cui Filippo Laguzzi – attuale Presidente di aula – ambiva molto probabilmente ad ottenere la delega al commercio, rimasta invece tra le materie in capo al Presidente Marchionne.

Tensioni costanti segnalate fin da marzo 2022 che hanno poi visto un nuovo apice ad ottobre 2022, quando la capogruppo PD Federica Rampini, stessa area di Laguzzi, fu sfiduciata dalla maggioranza del suo gruppo, che nominò al suo posto Simona Sortino.

Situazione che non ha, ovviamente, contribuito a placare gli animi in maggioranza, anzi. Da allora si è assistito ad un deterioramento continuo dei rapporti nel governo del Municipio, con discussioni e spaccature continue che andavano dalla cultura al commercio, passando per le definizioni delle priorità sul bilancio.

Si arriva così al 16 gennaio, occasione in cui si consuma l’ennesimo scontro in consiglio, stavolta sulla questione dei parcheggi nell’area limitrofa al parco Sannazzaro, emblematica di una situazione di scontro tutta interna alla maggioranza. Scontro che le altre opposizioni osservano ormai passivamente dal loro lato dell’emiciclo, lato ormai spesso vuoto come successo in occasione della seduta del 16.



“Interventi di natura privata che modificano in maniera sostanziale il territorio e che non vedono il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e dei comitati di quartiere, non possono vederci favorevoli. Questo era un principio che valeva quando eravamo all’opposizione e vale ancora di più oggi che siamo al governo della città e del municipio” dichiarano sulla specifica vicenda i consiglieri PD Federica Rampini, Filippo Maria Laguzzi, Giancarlo Cesarei e Nicoletta Funghi.

“È cosa nota, ormai, che le commissioni consiliari del terzo municipio svolgono la propria attività in forma privata, senza che possano essere seguite dalla cittadinanza come previsto dalle normativa sulla pubblicità dell’azione amministrativa.

Per questa ragione abbiamo richiesto l’intervento dell’amministrazione comunale e in attesa che arrivi ci attiveremo autonomamente affinché sia tutto pubblicato e visibile ai cittadini, affinché la vicenda dei parcheggi di Sannazzaro e di tutti gli altri casi in cui l’Amministrazione non ha coinvolto o informato la cittadinanza, non si ripetano e tutti siano informati prima che le proposte arrivino in aula“.

Praticamente una sorta di richiesta indiretta di Commissariamento informale della Giunta Marchionne al partito romano, al quale viene quindi chiesto di intervenire a gamba tesa sull’attività del Municipio.



Il Presidente Marchionne, che è personalmente intervenuto in aula per cercare di stemperare gli animi in merito alla vicenda dei parcheggi, si difende rispetto a questo scontro continuo tutto interno al PD: “Purtroppo si tratta di un atteggiamento ostruzionistico non nuovo rispetto a tante vicende. Lo abbiamo visto anche per il campo di calcio a Fidene, su via di Settebagni per realizzare un impianto sportivo. Ma anche per aprire il Cecchina point“.

Mesi fa una consigliera di opposizione – Livia Pandolfi, capogruppo di Azione – aveva lamentato “Viviamo una situazione ormai grottesca, prodotta dalla lotta intestina interna al Pd che blocca il governo del territorio e la rappresentanza politica di tutti i gruppi municipali“. Era aprile del 2024 e la situazione sembra essere la stessa, se non peggiore.

