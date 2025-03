Consiglio Lazio: 45 anni di difesa civica celebrazione e prospettive future

Il Consiglio regionale del Lazio celebra il 45° anniversario della Difesa Civica con un evento istituzionale che ripercorre la storia e il ruolo essenziale del Difensore Civico nella tutela dei diritti dei cittadini e nella garanzia di un’amministrazione pubblica trasparente ed efficiente.

L’incontro, che si terrà presso la sede del Consiglio regionale l’8 aprile 2025 presso la sala Mechelli dalle 10:30 alle 13:00, vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali, del mondo accademico e della società civile.

Marino Fardelli, Difensore Civico della Regione Lazio e Coordinatore dei Difensori Civici d’Italia, ha sottolineato l’importanza della ricorrenza:

“Celebrare 45 anni di Difesa Civica significa riconoscere il valore di un’istituzione che ogni giorno lavora per garantire giustizia amministrativa ed equità. Il Difensore Civico è un presidio fondamentale di trasparenza e diritti, e deve essere ulteriormente valorizzato. Guardiamo al futuro con l’impegno di rafforzarne il ruolo, ampliarne le competenze e renderlo ancora più accessibile ai cittadini.”

Anche il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha ribadito l’importanza dell’iniziativa: “La Difesa Civica è un pilastro della nostra democrazia e un servizio essenziale per i cittadini del Lazio. Il Consiglio regionale è impegnato a sostenere e potenziare questa istituzione affinché possa rispondere con sempre maggiore efficacia alle esigenze della comunità. Questo anniversario è un momento di riflessione sui successi raggiunti e sulle sfide future.”

L’evento offrirà una preziosa occasione di confronto tra esperti del settore, rappresentanti delle istituzioni e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo del Difensore Civico e promuovere una cultura della legalità e della trasparenza amministrativa. Nel corso della giornata, saranno presentati dati, testimonianze e prospettive di sviluppo per una Difesa Civica ancora più vicina ai bisogni della collettività.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.