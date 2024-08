Addio a Antonino Mendolia: Il dirigente di san Giovanni colto da Infarto

La Polizia di Stato di Roma piange la scomparsa di Antonino Mendolia, dirigente del commissariato di San Giovanni, deceduto all’età di 53 anni. Mendolia è stato colto da un infarto mentre si trovava in vacanza nella sua casa in provincia di Rieti.

Il dirigente aveva una lunga carriera alle spalle, con esperienze nei commissariati di Viminale, Prenestino e Castro Pretorio, prima di essere assegnato al decimo distretto di Ostia, che ha guidato dal gennaio 2021 fino al marzo di quest’anno, quando è stato sostituito da Maria Sironi. Recentemente era stato trasferito al commissariato di San Giovanni.

La questura di Roma ha espresso il proprio dolore con una nota che ricorda Mendolia come un “investigatore eccelso” e un “abile funzionario nei servizi di ordine pubblico”, attualmente alla guida del VII distretto.

Il questore Carmine Belfiore e tutti coloro che hanno lavorato con lui lo ricordano con affetto e rispetto per la sua “dedizione, professionalità e attaccamento alla divisa”.

Anche il presidente del VII municipio, Francesco Laddaga, ha espresso il suo cordoglio:

“Nonostante il suo recente arrivo, avevamo già instaurato un forte rapporto basato su collaborazione e stima reciproca.

Era un uomo di grande sensibilità e capacità straordinarie, apprezzato dalla cittadinanza e dai comitati di zona per la sua apertura e l’impegno sincero. È una perdita immensa, difficile da accettare”.

Francesco Paolo Russo, dirigente nazionale del sindacato Siap, ha dedicato un commovente messaggio sui social: “Caro Nino, non riesco ancora a crederci.

Il nostro rapporto con te è stato sempre facile, e il tuo carattere forte non ti ha mai impedito di essere leale, obiettivo e sinceramente costruttivo.

Ho sempre apprezzato il tuo amore per la divisa e per i colleghi, il tuo impegno per il bene dei nostri ragazzi e la tua partecipazione alle ricorrenze. Ti ho voluto bene e i tuoi abbracci forti rimarranno per sempre nel mio cuore”.

Le esequie di Antonino Mendolia si svolgeranno a Montebuono (RI) martedì 6 agosto alle ore 10.30, presso la chiesa di Santa Maria Assunta.

