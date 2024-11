Addio a Franco Fornetti

La notte scorsa, 23 novembre 2024, è scomparso a Sarteano (SI) il compagno Franco Fornetti (Anpi ID 3985).

Nato a Roma nel 1928, aderì giovanissimo al movimento di resistenza romano tra le file di Bandiera Rossa.

A causa degli avvenimenti bellici subì una gravissima menomazione fisica, che lo costrinse ad una lunghissima degenza ospedaliera, tanto da essere riconosciuto grande invalido di guerra.

Nel 1946 aderì al Partito Comunista Italiano, che lo vide militante attivo nelle sezioni di Torpignattara prima e Colli Aniene poi, sempre in prima linea a difesa degli interessi dei più deboli, educando nel contempo generazioni di giovani ai valori della resistenza e della libertà sanciti dalla Carta Costituzionale.

Sciolto il PCI ne seguì le successive evoluzioni con un atteggiamento via via sempre più critico.

Nel suo recentissimo libro Una Resistenza Popolare Storia di “Bandiera Rossa a Roma” l’autore Marco Trasciani ne dedicò una copia proprio a Franco con queste parole: “Al compagno Franco Fornetti, noi non dimenticheremo!”

Quel libro Franco Fornetti non ha avuto il tempo di leggerlo, ma tutti coloro che lo hanno conosciuto e sono rimasti colpiti dal suo essere e dal suo rigore morale non possono non ricorcordarlo che con affetto, affermando anche loro “Noi non dimenticheremo”

