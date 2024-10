Addio a Gabriele Pistella

Gabriele Pistella, vice direttore e direttore generale del Real Castel Fontana, è scomparso improvvisamente, lasciando un vuoto immenso nella sua comunità.

A soli 46 anni, Pistella si è spento presso l’ospedale Umberto I di Roma a causa di una malattia fulminante, una perdita che ha colpito profondamente la città di Marino e tutto il mondo del calcio a 5 dei Castelli Romani.

La notizia è stata diffusa dalla stessa società sportiva, che in un comunicato ha voluto ricordare la dedizione e l’amore che Pistella ha sempre dimostrato per il Real Castel Fontana, di cui è stato uno dei fondatori e principali artefici del recente successo, culminato nella storica promozione in Serie A2 del 2023.

“Con incredibile dolore e grandissima tristezza, il Real Castel Fontana ha perso uno dei suoi punti di riferimento, dentro e fuori dal campo – si legge nella nota ufficiale del club –.

La società perde un dirigente straordinario ma soprattutto un amico insostituibile, sempre disponibile e presente in ogni momento. Ci stringiamo attorno alla famiglia di Gabriele in questo momento di grandissimo dolore”.

La commozione e il lutto sono condivisi anche dal presidente Dominique Di Palma e da tutti i giocatori e tifosi, che hanno visto in Gabriele una guida e un punto di riferimento, una figura simbolo dell’intera squadra.

Anche il sindaco di Marino, Stefano Cecchi, ha espresso il suo cordoglio: “Una notizia difficile da accettare, con una fine precipitosa che non ha lasciato speranza a questo ragazzo che ho visto crescere. Gabriele ha messo testa e cuore nella sua grande passione, il Castel Fontana, e recentemente ha festeggiato con noi i 20 anni di attività della squadra.

Sono vicino alla sua famiglia con immenso cordoglio, e voglio abbracciare tutti i ragazzi che piangono oggi la sua scomparsa. Gabriele era circondato di affetto, sapeva farsi volere bene, e rimarrà sempre nel cuore di tutta la comunità. Ciao, Gabriele”.

La scomparsa di Gabriele Pistella lascia un vuoto difficilmente colmabile, non solo nella società del Real Castel Fontana ma anche tra tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.

