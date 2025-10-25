Addio a Silvia Signorelli, storico ufficio stampa dei teatri romani

Lutto nel mondo dello spettacolo italiano: si è spenta Silvia Signorelli, storica responsabile ufficio stampa dei teatri romani e della televisione, figura chiave per la promozione e il successo di molti artisti del panorama italiano.

Nel corso della sua carriera ha lavorato con volti noti come Lorella Cuccarini, Vittoria Belvedere, Enzo Iacchetti e Caterina Balivo, partecipando anche al casting del programma “Vieni da me”.

La sua professionalità e discrezione l’hanno resa un punto di riferimento nel settore, capace di tessere legami sinceri e duraturi con chiunque incontrasse nel suo lavoro.

Subito dopo l’annuncio della sua scomparsa, è arrivato il messaggio di cordoglio di Lorella Cuccarini, con la quale Silvia aveva condiviso numerosi progetti: sui social, l’artista ha scritto un commosso ricordo della sua amica e collega, con parole semplici e piene d’affetto: “Fai buon viaggio, ti voglio bene.”

Silvia Signorelli lascia un vuoto nel cuore di chi l’ha conosciuta e del mondo dello spettacolo italiano, che oggi ricorda la sua dedizione, la sua passione e il contributo unico che ha saputo dare alla cultura e all’intrattenimento.

