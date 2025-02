Addio ad Angelo Pandimiglio

Angelo Pandimiglio, mitico presidente fino al 2018 del Comitato di quartiere Città Alessandrino ci ha lasciato oggi 25 febbraio 2025.

I funerali si terranno Sabato 1 marzo 2025 alle ore 10 nella chiesa parrocchiale San Francesco di Sales in viale Alessandrino n. 585.

Per molti anni è stato un insegnante severo, ma molto amato dai suoi studenti del Benedetto da Norcia.

Tenace interlocutore delle amministrazioni municipali, si è sempre battuto per il miglioramento dei servizi del quartiere Alessandrino nel quale viveva e per la soluzione dei problemi non solo del suo quartiere ma anche di quelli circonvicini.

In occasione del 40° anno di attività del Comitato di quartiere nell’aprile del 2018 il Prof. Pandimiglio aveva passato le consegne del suo grande lavoro a Mariano Ponzo perché continuasse a svolgere il compito al meglio.

Delle sue battaglie è rimasto traccia nel nostro giornale ed io, e la redazione rivolgiamo commosse condoglianze alla sua famiglia.

