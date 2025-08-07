Addio bandoni della Metro C: partita la riqualificazione di via Ipponio

Dove fino a pochi mesi fa regnavano asfalto e bandoni gialli della Metro C, oggi prende forma un nuovo spazio verde a misura di quartiere.

È iniziata la trasformazione di via Ipponio, nel cuore di San Giovanni, in un piccolo parco urbano attrezzato, con giochi per bambini, percorsi pedonali e piante autoctone. Un’oasi verde in mezzo al traffico cittadino, in una delle zone più dense e calde della Capitale.

L’intervento fa parte del programma comunale “Cento parchi per Roma” e punta a ridurre del 70% la superficie impermeabile della strada. I lavori prevedono la completa rimozione della vecchia pavimentazione in calcestruzzo, sostituita da terra stabilizzata e prato per un totale di oltre 2.200 metri quadrati.

Verde, giochi e percorsi pedonali

«Non solo togliamo l’asfalto, ma costruiamo un nuovo spazio per la socialità e il benessere del quartiere» – ha dichiarato l’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi.

Il progetto prevede 14 sedute monolitiche, un playground con minicupola a scivolo e pavimentazione antitrauma per i più piccoli. Inoltre, verranno ampliate le aiuole e realizzati percorsi pedonali che collegheranno le varie aree del parco.

Ma non è tutto: verranno piantati 35 nuovi alberi – tra cui lecci, cipressi, pini, cercis e platani – al posto di 7 esemplari a fine ciclo vitale. In arrivo anche oltre 500 piante tappezzanti per completare il verde orizzontale.

Un polmone verde contro il calore urbano

L’obiettivo non è solo estetico. La zona tra via dell’Amba Aradam, via Gallia e l’imbocco della Colombo è nota per essere uno snodo viario caldo e congestionato. Il nuovo parco mira a mitigare le alte temperature estive e a offrire un rifugio verde ai residenti.

Dalla Metro C a un’occasione di rinascita

A sottolineare il valore strategico dell’opera è anche l’assessore ai Trasporti Eugenio Patané: «La realizzazione della Metro C ha spesso portato alla luce tesori archeologici e ha rappresentato un’opportunità per ripensare lo spazio urbano. Questo intervento di depaving è parte di un piano più ampio per rendere Roma più sostenibile, accogliente e resiliente al cambiamento climatico».

