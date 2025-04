Addio, Ermenegildo Colazza

Sergio, così chiamavano tutti Ermenegildo Colazza, dopo l’infortunio dovuta una caduta accidentale e un ricovero ospedaliero, se n’è andato serenamente la notte tra il 13 e il 14 aprile 2025. Era nato l’11 agosto del 1937.

Colazza è stato il presidente del Comitato di quartiere “Colli Aniene” dai primordi fino al 2010 circa. In questo triste momento voglio ricordarlo per le numerose assemblee del comitato di quartiere ed anche cittadine, che lui stesso convocava e che mai sono state disertate né dai residenti né dal governo municipale. E ad ogni convocazione che riempiva l’auditorium del Centro Sacro Cuore, Colazza con un piglio autorevole che mai più nessuno avrebbe osato tenere, richiamava alle loro responsabilità i presidenti succedutisi nella V Circoscrizione divenuto poi IV Municipio.

Quello della “lista della spesa”, l’aveva per la prima volta chiamato Loredana Mezzabotta letteralmente stremata, perché Colazza ad ogni nuova assemblea oltre le nuove richieste di un nuovo quartiere , continuava a snocciolare le necessità pregresse e per le quali non si era avuta una soluzione.

Ora Colli Aniene è un bel quartiere, molti degli anziani se ne sono andati e c’è stato un massiccio cambio nei residenti, c’è ancora qualcuno che si ricorda quanto impegno Sergio Colazza abbia speso per ottenere più sicurezza nel quartiere, quanto per i collegamenti con il resto della città, di quella metropolitana che non veniva mai, per il prolungamento di Viale Togliatti verso la Prenestina, la necessità di un mercato rionale, per far cessare gli incendi della “buca Massini oggi parco Livio Labor, per a salvezza della Vaccheria Nardi che minacciava di diventare un rudere inutilizzabile, per un Ufficio Postale e tanto altro che non è possibile elencare?

L’infaticabile Colazza, fin dai primordi del quartiere, senza chiedere nulla a nessuno, si premurava ché le notizie del quartiere apperissero sulla stampa, in particolare quella del quartiere. E lui stesso, si faceva carico di portare in Campidoglio e in tutte le altre sedi istituzionali.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.