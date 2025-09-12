Categorie: Mobilità e Traffico Politica Urbanistica e Territorio In evidenza
Municipi: , , , | Quartiere: ,

Addio funivia, benvenuto “bus rapid transit”: Casalotti e Battistini presto collegati da strade dedicate

La cosiddetta “funivia della Raggi”, che doveva unire i due quartieri e per cui erano stati stanziati 109 milioni di euro, non aveva mai convinto la giunta Gualtieri

Flaviana Buccho - 12 Settembre 2025

La funivia per Casalotti non” s’ha da fare”. Il collegamento con Battistini prenderà forma su strade dedicate agli autobus, grazie a un nuovo progetto di “bus rapid transit” (BRT) che il Comune di Roma ha appena proposto al ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

L’obiettivo è chiaro: usare parte dei fondi destinati alla vecchia idea della funivia per creare un sistema di trasporto rapido, efficiente e sostenibile, in attesa del prolungamento della metro A.

Il BRT non è un’invenzione: in molte città europee funziona già alla perfezione. Autobus su corsie riservate, percorsi veloci, traffico aggirato e orari rispettati. Una soluzione concreta, pensata per i residenti di un quadrante densamente abitato che per anni hanno atteso collegamenti più efficienti.

La cosiddetta “funivia della Raggi”, che doveva unire Casalotti a Battistini e per cui erano stati stanziati 109 milioni di euro, non aveva mai convinto la giunta Gualtieri.

Già a gennaio 2024, l’assessore Patanè l’aveva definita “inutile e dannosa”, sottolineando come il 91 Express, attivato per sopperire all’assenza di collegamenti, fosse più efficiente. Allo stesso tempo, aveva prospettato di destinare quei fondi a un sistema di trasporto rapido in grado di muovere 3.000-4.000 passeggeri all’ora, con parte delle risorse deviate alla costruzione delle nuove tranvie.

Il percorso del BRT è ancora in fase di definizione ufficiale, ma si fa riferimento alla petizione promossa da Azione e dalla consigliera del Municipio XIII, Claudia Finelli.

Il progetto ipotizza un tracciato di 5,3 chilometri, con otto fermate, tre interscambi con la metro A e quattro parcheggi di scambio per le auto. Due dei tre collegamenti con la metropolitana riguardano le future stazioni di Bembo e Torrevecchia, che vedranno la luce con il prolungamento della metro.

Un esempio di bus rapid transit – foto Facebook Eugenio Patanè

Proprio il prolungamento della metro A fino a Torrevecchia/Montespaccato resta sullo sfondo: la ditta incaricata del progetto è già stata individuata, ma i cantieri non partiranno prima di alcuni anni. Il BRT, invece, rappresenta un passo immediato e concreto per migliorare la mobilità del quartiere.

“Il progetto preliminare del BRT è già stato illustrato ai vertici del Municipio XIII – spiega Patanèe collegherà inizialmente Battistini a Casalotti. Quando sarà completato il prolungamento della metro A, il sistema verrà integrato e adeguato. Il Piano di Fattibilità Tecnico Economica sarà pronto entro novembre 2025, così da garantire la compatibilità tra le due infrastrutture”.

Dal fronte politico arrivano segnali positivi.Questo sistema, già testato con successo a Bogotà con il TransMilenio, porterà grandi benefici a Casalotti – commenta Enrico Granta, segretario Pd locale – Con fermate simili alla metropolitana e corsie dedicate, sarà un salto di qualità per i cittadini. Come presidente della commissione Bilancio farò di tutto per garantire i fondi necessari alla progettazione e realizzazione di quest’opera strategica”.

Il futuro dei trasporti tra Casalotti e Battistini cambia dunque rotta: addio alla funivia e benvenuto a un sistema rapido, efficiente e pensato per i cittadini. Il BRT segna l’inizio di una mobilità moderna, sostenibile e finalmente concreta.

