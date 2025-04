Addio Papa Francesco

Alle 7:35 di questa mattina, il cuore di Jorge Mario Bergoglio ha cessato di battere. Il Pontefice, noto come Papa Francesco, si è spento all’età di 88 anni nella sua residenza di Santa Marta, in Vaticano.

La notizia è stata annunciata dal cardinale Kevin Farrell: “Questa mattina alle 7.35 il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre“.​

Nato a Buenos Aires il 17 dicembre 1936 da genitori piemontesi emigrati in Argentina, Bergoglio è stato il primo Papa proveniente dalle Americhe e il primo gesuita a salire al soglio pontificio.

Eletto il 13 marzo 2013, ha scelto il nome Francesco in onore del santo di Assisi, simboleggiando il suo impegno per una Chiesa povera e vicina agli ultimi.​

Negli ultimi mesi, la salute di Papa Francesco era peggiorata. Ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma il 14 febbraio per una polmonite bilaterale, aveva trascorso oltre un mese in ospedale.

Nonostante le difficoltà respiratorie, aveva mostrato segni di miglioramento e, dopo le dimissioni, era tornato a Santa Marta. Ieri, in un gesto di forza e dedizione, si era affacciato da San Pietro per impartire la benedizione “Urbi et Orbi” pasquale, regalando ai fedeli l’ultimo saluto.​

Il suo pontificato è stato caratterizzato da un forte impegno per la giustizia sociale, la pace e la riforma della Chiesa. Ha affrontato temi delicati come l’abuso sessuale all’interno del clero, la povertà, l’ambiente e l’inclusione, cercando sempre di avvicinare la Chiesa alle persone comuni.​

Con la sua scomparsa, si apre un periodo di sede vacante. Il Collegio dei Cardinali si riunirà nei prossimi giorni per convocare il conclave e scegliere il successore di Papa Francesco. Il mondo intero rende omaggio a un uomo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della Chiesa e nel cuore di milioni di fedeli.

