Addio Pasquale Cairo!

Il quartiere (allora denominato Casilino 23, oggi Villa De Sanctis) era un grande cantiere a cielo aperto. Quadrati di cemento da cui si immaginavano future finestre accalcati uno sull’altro come fossero pezzi di puzzle. Ruspe che sembrano mostri meccanici smuovevano il terreno mentre gru di diversi colori vibravano nell’aria spostando travi, blocchetti e altri indecifrabili “pezzi di case”.

Non c’erano strade, non c’era illuminazione, non c’era l’acqua, non c’era praticamente nulla. Ma poi un giorno, quando quei mostri di metallo hanno finito la loro opera e ciascun abitante ha ottenuto le sue agognate chiavi di casa, nel quartiere sono arrivati gli uomini con le loro famiglie e con loro è arrivata la vita.

Si usciva di casa con gli stivali di gomma quando pioveva e si rientrava a casa la sera con la torcia portatile accesa per non perdersi tra i palazzi sempre tutti troppo uguali. C’era un solo telefono a gettoni nel vano pulizie e nessun negozio vicino né una parrocchia degna di questo nome.

Eravamo tutti pionieri: i nostri genitori, a cui sembrava di vivere in un castello per i sacrifici fatti per poter avere finalmente una casa di proprietà (e il mutuo allora non faceva paura!). Ma eravamo pionieri anche noi adolescenti alla ricerca di nuove amicizie o i più piccoli per i quali questo quartiere dal nome in codice, Casilino 23, era la loro prima casa perché ci lasciavamo plasmare da chi, più grande di noi, aveva un meraviglioso progetto esistenziale.

È in questo “universo di condivisione” delle difficoltà e delle gioie, con l’obiettivo di costruire un futuro migliore per tutti, che ho conosciuto Pasquale Cairo. Ferroviere come mio padre, aveva l’appartamento con sua moglie Maria Antonietta e le due figlie Paola e Daniela, nella scala di fronte la mia. Non è stato difficile diventare amici, una forma di amicizia che è stata da sempre un po’ famiglia e un po’ casa.

Ma, in fondo, amici lo eravamo un po’ tutti all’epoca e proprio tutti credevamo in un’utopia che, per un bel numero di anni, abbiamo saputo realizzare.

C’era una grande area abbandonata, e ovviamente buia, adiacente ai nostri palazzi che era luogo di ritrovo per tossicodipendenti – quelli erano gli anni terribili dell’eroina. Bisognava fare qualcosa, per noi ma anche per distrarre quei giovani da un nemico troppo pericoloso. Allora il grande movimento dei ferrovieri della Cooperativa Deposito Locomotive Roma San Lorenzo ha deciso di mettere le proprie braccia e la propria fatica di mesi e mesi di lavoro per bonificare quell’area. Sono stati mesi bellissimi, di partecipazione a un progetto che sembrava un sogno e che invece è diventato realtà. Pasquale era lì, insieme a tutti gli altri – ciascuno con le sue competenze e capacità – a spalare la terra, alzare i pali della luce, disegnare il campo da bocce, verniciare la recinzione, costruire il campo da tennis, allestire i giochi per i bambini. Dopo circa un anno lì non ci si bucava più: i giovani giocavano a basket, a tennis e a calcetto o passavano il tempo a chiacchierare sulle panchine, mentre i nonni tiravano di bocce e i piccoli “volavano” sull’altalena.

In tutto questo progetto Pasquale ha sempre avuto una risorsa in più – che ahimè non ho trovato dopo in nessun altro: lui aveva la capacità di parlare con le autorità competenti (e all’epoca era molto più difficile di ora accedere “alle segrete cose”). È stato lui che ha fatto un grande lavoro di cucitura tra la nostra Associazione e quelle che allora erano le Circoscrizioni (oggi Municipi). È stato insomma – per dirlo al modo attuale – il nostro responsabile delle comunicazioni esterne, ha ottenuto permessi, autorizzazioni, sponsorizzazioni ed encomi.

A lui non potevamo non affidare l’incarico di Presidente. E anche negli ultimi anni, quando ha deciso di lasciare l’attività sul campo (seppure sempre presente), per noi è rimasto il nostro Presidente onorario.

Per me è stato molto di più: mi ha insegnato, sostenuto, incoraggiato ad andare avanti per far continuare a “vivere” quell’area polivalente anche quando avevo voglia di mollare per le troppe difficoltà quotidiane, combattuta tra scarsa collaborazione e interessi individuali e non collettivi.

Per me non è stato solo “il Presidente”, non è stato solo un amico: per me Pasquale è stato un padre e per l’emozione di farmi sentire ancora figlia lo ringrazierò in eterno.

Mi mancherà, ci mancherà!

Gilda Luzzi