Adottate le nuove norme tecniche di attuazione del PRG di Roma Capitale

“Con due soli voti contrari e cinque astenuti su quaranta votanti, l’Aula Giulio Cesare ha adottato l’11 dicembre la proposta della Giunta Gualtieri per la modifica “parziale” delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG di Roma Capitale.

Comprensibile la soddisfazione dell’assessore Veloccia e dello stesso Sindaco Gualtieri, che hanno espresso grande apprezzamento non solo per il risultato ottenuto – definito storico – ma anche per la qualità del lavoro svolto da tutti i Gruppi consiliari.

In due audizioni in Commissione Urbanistica e in una serie di documenti a commento della proposta iniziale della Giunta con delibera n. 53 del 13 giugno 2023, Italia Nostra Roma aveva evidenziato come i massicci interventi innovativi e non solo semplificativi su ben 39 dei 113 articoli delle NTA configurassero in realtà non una variante “parziale” bensì una variante da adottarsi ai sensi della Legge 1050/42, senza le “scorciatoie” consentite dalla Legge Regionale 19 del 13.11.2022 art. 9 commi 61, e da sottoporre a VAS (qui le osservazioni di Italia Nostra Roma).

Aveva avvisato che le Norme Tecniche hanno la sola funzione di attuare il Piano, non di sostituirsi ad esso. Aveva rilevato la carenza delle modifiche e delle integrazioni ad alcuni elaborati essenziali del Piano.

Grande era la preoccupazione di Italia Nostra per la esplicita finalità di “cambiare il volto della Città”, per la prospettiva della “rigenerazione” non esclusa nella Città Storica e per il mancato rafforzamento della tutela del Sito Unesco e della sua buffer zone di recente istituzione.

Italia Nostra esprime ora un sentito ringraziamento ai Consiglieri che hanno proposto emendamenti e ordini del giorno suggeriti da Associazioni e Comitati e grande apprezzamento per il lungo e paziente lavoro di ascolto della Commissione Urbanistica. Ma esprime anche forte delusione per il passaggio in Aula senza il coinvolgimento dei Municipi (che si erano espressi oltre un anno fa solo sulla originaria proposta, molto diversa da quella votata dall’Assemblea) e per il mancato processo di partecipazione dei cittadini.

Italia Nostra rileva, soprattutto, che l’assenza di trasparenza nella fase di votazione in Aula ha reso impossibile comprendere la portata degli emendamenti e dei sub-emendamenti votati a seguito degli accordi intervenuti dentro la maggioranza e tra la maggioranza e l’opposizione.

Solo dalla pubblicazione del testo votato sarà possibile comprendere la reale portata di questa variante e se sia stato ottenuto un bilanciamento accettabile tra l’interesse pubblico alla “rigenerazione” e/o “trasformazione” della Città da attuarsi mediante programmi e strumenti di piano e gli interessi speculativi di una valorizzazione edilizia all’opera soprattutto nella Città Storica, che è invece da salvaguardare, piuttosto che nelle zone periferiche che ne necessitano.

Prima dell’approvazione (e sempre che la Regione non voglia rilevare che si tratta di una variante generale e non parziale ed esercitare le proprie competenze) rimane ai cittadini la fase delle osservazioni per un ultimo dialogo con questa Amministrazione.

Da questa Consiliatura ci si aspettava di più!”.

