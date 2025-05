Aeroporto di Ciampino, dentro i barattoli non cioccolata ma euro, così i soldi viaggiavano nascosti

Nascondeva 23.640 euro in banconote all’interno di innocui barattoli di cioccolata spalmabile, forse convinto che un dolce travestimento potesse ingannare i controlli doganali.

Ma a smascherarlo ci hanno pensato i Finanzieri del Comando Provinciale di Roma insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, impegnati nel contrasto ai movimenti illeciti di valuta all’aeroporto “G.B. Pastine” di Ciampino.

Lui non è stato l’unico a finire nei verbali. Nel solo primo trimestre del 2025, sono stati intercettati flussi di denaro non dichiarati per oltre 780.000 euro, con ben 63 persone fermate mentre cercavano di entrare o uscire dall’Italia con somme superiori al limite consentito di 10.000 euro.

Tra i casi più eclatanti, anche quello di un viaggiatore diretto nel Regno Unito, nel cui bagaglio a mano sono stati rinvenuti ben 12.600 euro in contanti e 38 monete britanniche di valore, per un totale di circa 28.000 euro.

Il sistema di controllo, potenziato dal protocollo d’intesa tra la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane, si è dimostrato particolarmente efficace nello scovare i tentativi più creativi di eludere la normativa sui trasferimenti transfrontalieri di valuta.

L’attività rientra in un più ampio piano di presidio degli scali aeroportuali e portuali del Lazio, volto a contrastare non solo l’evasione fiscale, ma anche fenomeni più gravi come il riciclaggio e il finanziamento illecito.

