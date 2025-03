Aeroporto di Fiumicino: intensificati i controlli dei Carabinieri, denunce e sanzioni per furti e trasporti abusivi

Proseguono senza sosta le attività di controllo dei Carabinieri della Compagnia Aeroporti di Roma all’interno dello scalo internazionale di Fiumicino “Leonardo Da Vinci”.

Le operazioni hanno riguardato sia le uscite dei terminal che le aree commerciali, con l’obiettivo di garantire la sicurezza dei passeggeri e combattere attivamente i reati e le irregolarità.

Nelle ultime ore, un tentativo di furto è stato sventato grazie alla prontezza del personale di sicurezza e l’intervento tempestivo dei Carabinieri.

Un viaggiatore, infatti, è stato denunciato per il reato di tentato furto dopo aver cercato di uscire senza pagare da un duty free all’interno dello scalo.

Il furto, del valore di circa 1.000 euro, riguardava prodotti di profumeria che il passeggero aveva cercato di sottrarre.

Il personale addetto alla vigilanza ha immediatamente allertato le forze dell’ordine, permettendo il recupero della merce rubata e la denuncia dell’individuo alla Procura della Repubblica di Civitavecchia.

Contemporaneamente, i Carabinieri hanno intensificato i controlli nel settore del trasporto pubblico non di linea, in particolare per contrastare l’attività illecita degli autisti di NCC (noleggio con conducente) e dei tassisti abusivi.

Nel corso di queste verifiche, sono stati sanzionati ben 9 conducenti NCC e 7 tassisti, tra cui 2 operanti senza licenza, sorpresi a procacciare clienti in maniera irregolare fuori dagli stalli ufficiali, in violazione delle normative. Gli autisti stavano tentando di attrarre i passeggeri all’uscita del Terminal 1 arrivi, senza averne il diritto.

Le sanzioni elevate hanno raggiunto un totale di quasi 37.000 euro. Inoltre, sono stati effettuati ulteriori controlli per verificare la documentazione necessaria per l’esercizio della professione, riscontrando che tutti i sedici autisti sanzionati erano privi della documentazione attestante la richiesta della prestazione professionale. A questi è stato notificato anche l’ordine di allontanamento dallo scalo per 48 ore, oltre a una multa aggiuntiva di 100 euro.

Il potenziamento dei controlli prosegue con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per i viaggiatori e ridurre le irregolarità all’interno dell’aeroporto, uno dei principali snodi del trasporto internazionale.

