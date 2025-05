Aeroporto di Fiumicino, paura sullo shuttle: autista aggredito a pugni da un automobilista

Urla, panico e un’aggressione brutale in pieno giorno, a pochi passi dall’ingresso delle partenze dell’aeroporto di Fiumicino.

È accaduto nel tardo pomeriggio di martedì 27 maggio, intorno alle 20, quando il conducente di una navetta shuttle, impegnato nel consueto servizio tra i parcheggi e i terminal, è stato assalito e preso a pugni da un automobilista, sotto gli occhi attoniti dei passeggeri a bordo.

Secondo la ricostruzione fornita dalla vittima e da alcuni testimoni, tutto è iniziato in largo Antonio Locatelli, dove l’aggressore, alla guida di un’auto, ha improvvisamente tagliato la strada al mezzo pubblico.

Poi, senza esitazioni, è sceso dall’abitacolo, ha raggiunto il veicolo della navetta e ha iniziato a urlare e colpire con violenza il vetro lato conducente.

Tra i presenti anche Enrico Rizzi, noto attivista per i diritti degli animali, che ha raccontato l’accaduto in un post sui social:

“Siamo una decina di persone a bordo. Sento urlare. Un automobilista inizia ad insultare pesantemente l’autista della navetta aeroportuale. Non contento, scende dalla macchina e comincia a colpire con pugni il vetro dove c’è l’autista che tenta di difendersi”.

A quel punto la tensione è esplosa. L’autista, nel tentativo di mettere in salvo i passeggeri, ha aperto le porte del mezzo. Tutti sono fuggiti. Tutti tranne Rizzi, che ha chiamato il 112 e assistito all’aggressione:

“L’uomo comincia a colpire con una serie infinita di pugni il povero autista. Poi scappa con la sua auto. L’autista è ferito, visibilmente scosso. Gli ho lasciato il mio numero: sarò testimone. Io non mi volto dall’altra parte”.

La polizia è intervenuta poco dopo, ascoltando la testimonianza dell’autista e avviando le indagini per risalire all’identità dell’aggressore, che si è dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

Non è ancora chiaro il motivo che ha scatenato una simile violenza, ma le autorità stanno passando al vaglio le telecamere di sorveglianza dell’area. Intanto l’autista, soccorso sul posto, ha riportato ferite non gravi ma è rimasto profondamente scosso.

