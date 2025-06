Aeroporto di Roma Fiumicino premiato a livello europeo: è il migliore oltre 40 milioni di passeggeri

Roma può contare su un altro primato. Lo scalo internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino è stato nuovamente incoronato miglior aeroporto d’Europa tra quelli con oltre 40 milioni di passeggeri.

Un titolo prestigioso, conquistato per la settima volta negli ultimi otto anni, che certifica l’eccellenza raggiunta dal principale hub aereo italiano.

Il riconoscimento, assegnato ieri sera ad Atene nel corso della 35ª assemblea generale di ACI Europe (Airport Council International), conferma lo straordinario lavoro svolto da Aeroporti di Roma, la società del gruppo Mundys che gestisce lo scalo romano.

A premiare Fiumicino, una giuria indipendente composta da otto esperti del settore aeronautico europeo, in rappresentanza di enti come la Commissione UE, Eurocontrol, Sesar Ju ed Ecac.

Ma cosa rende il Leonardo da Vinci così speciale agli occhi d’Europa?

Secondo la motivazione ufficiale, a fare la differenza è stata la “continua ricerca dell’eccellenza operativa”, la gestione data-driven dei processi e l’impegno concreto nella sostenibilità ambientale, culminato a gennaio nell’inaugurazione del più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo mai realizzato in un aeroporto europeo. Una vera e propria “centrale solare” al servizio della mobilità aerea.

Non solo innovazione: a pesare nella valutazione anche la qualità dell’accoglienza, la cura nei servizi ai passeggeri, il dialogo costante con gli stakeholder e una capacità di adattamento che, negli ultimi anni, ha saputo affrontare le sfide del post-pandemia rilanciando l’immagine di Roma come destinazione strategica a livello globale.

Parla di “orgoglio e responsabilità” l’amministratore delegato di AdR, Marco Troncone, che ha voluto ringraziare le oltre 4.000 persone che operano ogni giorno nello scalo: “Questa vittoria è merito loro. E siamo pronti per nuove sfide, con un piano di sviluppo da 9 miliardi che rappresenta un investimento strategico per l’intero Paese.”

Numeri alla mano, Fiumicino continua a crescere: nei primi cinque mesi del 2025 il traffico passeggeri è aumentato del 7% rispetto al 2024, segno di una domanda in costante crescita che conferma il ruolo centrale dello scalo nella rete europea.

Soddisfatta anche la ministra del Turismo Daniela Santanchè, che ha definito Fiumicino “un biglietto da visita per i turisti e un punto di forza per il sistema Italia”.

Sette premi non si vincono per caso. E se è vero che volare è spesso un’esperienza stressante, chi parte o atterra a Fiumicino può contare su uno standard internazionale fatto di efficienza, innovazione e attenzione. Non resta che augurarsi che questo modello virtuoso continui a brillare… anche oltre le nuvole.

