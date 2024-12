Aggiornamento manutenzioni del verde in IV Municipio

L’Assessore all’Ambiente del IV Municipio, Federica Desideri, ha condiviso sulla sua pagina Facebook, un aggiornamento completo sulle operazioni di manutenzione del verde pubblico effettuate nell’ultimo mese.

Settecamini:

Sfalcio delle aree verdi di via Casale Bianco e via Montemanno.

Torraccia:

Sistemazione dello spartitraffico.

Via del Podere Rosa:

Messa in portamento di 8 Ibiscus Siriacus.

Abbattimento di 9 Ibiscus.

Parco Petroselli:

Interventi di sfalcio.

Via Sant’Alessandro:

Potatura dei lecci presenti nell’area forestale.

Via Andreulli:

Abbattimenti e deceppamenti di aceri.

Casal Bruciato:

Via Locatelli:

Potatura di Olea Europea, 3 Ibiscus, 1 Ligustro.

Abbattimento di 2 Ibiscus secchi.

Via Bergamini:

Sfalcio del parco Bei e delle aree verdi.

Via Recanati:

Abbattimento di un pesco secco.

Via Camesena:

Potatura di lecci.

Pietralata:

Manutenzione del parco Monsignor Capitanata.

Piazza Aldo Bozzi:

Sagomatura delle siepi.

Colli Aniene:

Ultimazione degli sfalci nelle aree verdi tra via Compagna e via Palmiro Togliatti.

L’assessore Desideri ha sottolineato l’importanza di queste operazioni per mantenere il decoro urbano e la vivibilità delle aree verdi del IV Municipio. Un lavoro costante, che punta a restituire ai cittadini spazi più curati e fruibili.

